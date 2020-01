Para konkubentów miała sfingować napad na sklep w Piekarach Śląskich

Policjanci z Piekar Śląskich otrzymali zgłoszenie o napadzie na sklep, w wyniku którego skradziono papierosy o wartości niespełna 5 tys. złotych. Według śledczych "rozbój" był pomysłem konkubenta ekspedientki. Realizacji planu mężczyzna miał podjąć się osobiście.

Po krótkim dochodzeniu policjanci doszli do wniosku, że cała historia brzmi mało wiarygodnie. W toku śledztwa zatrzymali 30-letniego sprawcę napadu, jego 25-letnią partnerkę oraz aktualnego męża kobiety, który miał mieć informacje na temat rzekomego napadu.

"Okazało się, że za 'rozbojem' stoi konkubent ekspedientki, który wiedząc, że w placówce jest jedynie jego partnerka, przyszedł do sklepu w celu kradzieży papierosów. Mieszkanka Bytomia, zawiadamiając policjantów, wprowadziła ich w błąd co do przebiegu wydarzeń, wymyślając m.in., że została uderzona przez napastnika. W sprawę zamieszany był również mąż pracownicy sklepu, który odpowie za tworzenie fałszywych dowodów, dzięki czemu miał dać alibi 30-latkowi" - czytamy w komunikacie policji.