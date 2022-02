Papież zwrócił się do Polaków. Doszło do incydentu

Podczas środowej audiencji generalnej Franciszek przemówił do Polaków. Nawiązując do obchodzonego dziś święta kościelnego, papież pochwalił zakonnice i zakonników za ich codzienną pracę. Zachęcał też do modlitwy o nowe powołania. W trakcie przemówienia doszło do incydentu z udziałem mężczyzny, który krzykami przerwał papieską katechezę.