Papież zaapelował ws. migrantów: "Trzeba położyć kres powrotowi migrantów do krajów, które nie są bezpieczne"

Papież Franciszek zabrał głos ws. migrantów

Biskup Rzymu podkreślił również, że "trzeba położyć kres powrotowi migrantów do krajów, które nie są bezpieczne". Wskazał też, by w pierwszej kolejności skupić się na ratowaniu uchodźców na morzu oraz by zapewnić tym osobom godne warunki życia "inne niż więzienie". Papież chciałby również, by uchodźcom został zagwarantowany dostęp do procedury azylowej.