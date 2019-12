Papież przyjął rezygnację kard. Angelo Sodano

Papież Franciszek przyjął rezygnację kard. Angelo Sodano z funkcji dziekana Kolegium Kardynalskiego i przydzielił mu tytuł dziekana emeryta tego gremium. Podczas pontyfikatu Jana Pawła II duchowny pełnił m.in. ważną funkcję sekretarza stanu.

"Ojciec Święty podziękował Sodano za sprawowaną prawie przez ostatnich 15 lat funkcję" - informuje vaticannews.va. Co ważne, decyzją papieża dziekan Kolegium Kardynalskiego będzie odtąd wybierany na okres pięciu lat spośród Kardynałów Biskupów z możliwością jednokrotnego przedłużenia mandatu.

Przypomnijmy, że kard. Angelo Sodano ma 92 lata. W przeszłości był bliskim współpracownikiem Jana Pawła II. To podczas pontyfikatu papieża Polaka został pełnoprawnym sekretarzem stanu, a w 1991 roku wyniesiono go do godności kardynała. Wielokrotnie reprezentował papieża na uroczystościach religijnych i rocznicowych w charakterze legata lub specjalnego wysłannika, m.in. na uroczystościach 1000-lecia archidiecezji gnieźnieńskiej w marcu 2000.