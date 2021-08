Papież Jan Paweł II mianował go prałatem. "El Pais": twórca "Barki" był oskarżony o pedofilię

Inny z uczniów, który oskarżył twórcę "Barki" o pedofilię, relacjonuje, jak wyglądały szkolne wyjazdy, w których Gabarain brał udział wraz z uczniami. - Zawsze okazywało się przed snem, że jest o jedno łóżko za mało i trzeba było z nim spać. To było coś, co przygotował wcześniej. Wchodził do łazienki, podglądał nas pod prysznicem - opisuje Eduardo Mendoza. To najprawdopodobniej jego zeznania doprowadziły do ostatecznego wydalenia Gabaraina z ośrodka.