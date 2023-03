Papież Franciszek z ważnym przesłaniem. "Spowiedź nie jest po to, by torturować"

Papież przestrzegał tych chrześcijan, którzy - jak mówił - uważają się za "czystych" i są "zarozumiali". To ci, jak wyjaśnił, którzy mówią: "Chodzę do kościoła, chodzę na mszę, mam ślub kościelny, a inni to rozwiedzeni grzesznicy". "Takie jest twoje serce? Pójdziesz do piekła" - stwierdził.