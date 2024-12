Papież Franciszek z siniakami. Biuro prasowe tłumaczy

W czasie sobotnich wydarzeń w Watykanie, ich uczestnicy zauważyli duże ciemne siniaki i krwiak pod brodą i na dole twarzy papieża Franciszka, co zaniepokoiło wiele osób.

W sobotę w katedrze Notre Dame odczytano też list papieża Franciszka, w którym wyraził on nadzieję, że odrodzenie tej świątyni "będzie proroczym znakiem odnowy Kościoła we Francji". Wyraził też uznanie dla strażaków, dla przedstawicieli władz za ich determinację i wskazał na wielką "międzynarodową szczodrość", która przyczyniła się do odbudowy katedry.