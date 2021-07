Papież Franciszek wystąpił pierwszy raz po operacji. Anioł Pański z 10. piętra kliniki

- Także w Kościele zdarza się czasem, że jakaś placówka służby zdrowia z powodu niedobrego zarządzania nie jest w dobrej kondycji ekonomicznej. Pierwszą myślą, jaka przychodzi jest to, by ją sprzedać. Ale powołaniem Kościoła nie jest to, by zarabiać pieniądze, ale służyć, a służba jest zawsze bezpłatna - przemawiał papież.