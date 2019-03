Papież Franciszek przejdzie na weganizm w zamian za milion dolarów?

Papież Franciszek otrzymał propozycję przejścia na weganizm w zamian za milion dolarów. Jeśli się zgodzi, pieniądze otrzyma wybrana organizacja charytatywna.

Papież Franciszek – milion dolarów na organizację charytatywną

Wiadomo, że Milion Dollar Vegan jest wspierana między innymi przez takie osobistości jak Paul McCartney, Joaquin Phoenix czy Woody Harrelson. Twarzą kampanii jest zaledwie 21-letnia Genesis Butler, która już w wieku 6 lat została weganką, a cztery lata później najmłodszą prelegentką na konferencji TEDx. W spocie promującym kampanię przytoczyła wiele argumentów skierowanych przeciwko przemysłowej hodowli zwierząt. Odwiedziła również Watykan, gdzie spotkała się z o. Pawłem Ptasznikiem, który o obiecał przekazać papieżowi Franciszkowi stworzoną przez nią petycję. Jak podaje Wprost, dokument namawiający Ojca Świętego do przejścia na weganizm podpisało 80 tysięcy osób. Jeżeli papież postanowi przyjąć wyzwanie, do 18 kwietnia 2019 roku nie będzie spożywał mięsa, nabiału oraz jajek. W zamian za to, wybrana przez niego organizacja charytatywna otrzyma milion dolarów od inwestującej w firmy produkującej żywność pochodzenia roślinnego korporacji, Blue Horizon Corporation.