Papież Franciszek abdykuje? Z Watykanu odchodzi jego zaufany współpracownik

W ostatnich dniach Franciszek podjął również decyzję o dymisji australijskiego biskupa Christophera Alana Saundersa. Przeciwko duchownemu prowadzone jest śledztwo ws. nadużyć seksualnych. Jednak do usunięcia go ze stanowiska papieża skłoniło co innego. Przyczyną usunięcia miało być finansowe zarządzanie diecezją i procesy decyzyjne biskupa, które uważnie zbadali eksperci w Stolicy Apostolskiej.