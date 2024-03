"Państwo Islamskie" może uderzyć w Europie Zachodniej

Zaledwie trzy tygodnie temu prokuratura w Brukseli ogłosiła, że udało się nie dopuścić do groźnego zamachu terrorystycznego, który miał nastąpić podczas jednego z koncertów w mieście.

Aktywność potencjalnych terrorystów w Belgii znacznie się nasiliła od czasu szeroko zakrojonego ataku Hamasu na Izrael i rozpoczętej następnie operacji wojskowej Izraelczyków w Strefie Gazy. Państwowe Centrum Analizy Zagrożeń (CUTA) w Brukseli poinformowało na początku marca, że liczba planowanych aktów terroru w 2023 roku wzrosła o 41 procent w stosunku do roku poprzedniego – z 236 do 332.

Po zamachu pod Moskwą 22 marca 2024 roku, do którego przyznało się tak zwane Państwo Islamskie , władze w Brukseli nie podniosły stopnia zagrożenia.

Inaczej zapatruje się na to rząd Francji, gdzie ogłoszono najwyższy stopień zagrożenia terrorem – "jako środek ostrożności", jak oświadczył podczas wizyty w Gujanie Francuskiej Emmanuel Macron.

Francuski prezydent zakłada, że to tak zwane Państwo Islamskie (IS) uderzyło pod Moskwą. – Ta określona grupa, która jest jak się wydaje zamieszana w ten atak, podjęła w ubiegłych miesiącach wiele prób (zamachów – red.) na naszym terytorium – powiedział Macron, powołując się na ustalenia krajowych i zagranicznych służb wywiadowczych.

Po zamachu pod Moskwą, w którym zginęło co najmniej 137 osób, niemiecka minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser nie widzi powodu do podwyższania stopnia zagrożenia. Wskazuje, że niebezpieczeństwo związane z działaniami afgańskiego odłamu Państwa Islamskiego (ISPK) istniało już wcześniej.

– ISPK jest w tej chwili także w Niemczech źródłem największego islamistycznego zagrożenia. Nasze urzędy odpowiedzialne za bezpieczeństwo są bardzo czujne i już od dłuższego czasu obserwują to ugrupowanie terrorystyczne – powiedziała minister dziennikowi "Süddeutsche Zeitung".

W Szwecji i Danii po krytykowanych jako antyislamskie przypadkach palenia Koranu obowiązują podwyższone stopnie zagrożenia i środki bezpieczeństwa. Konflikt między Hamasem a Izraelem doprowadził do dalszego zaostrzenia sytuacji – głosi komunikat duńskiego wywiadu policyjnego PET, który nie wyklucza w związku z tym podejmowania zaplanowanych lub spontanicznych działań na terytorium Danii, w tym dokonywania zamachów terrorystycznych.

Tak zwane Państwo Islamskie Prowincji Chorasan (ISPK), powstałe w 2015 roku w Afganistanie, może ponoć liczyć na mniej więcej tysiąc aktywnych zwolenników. W ocenie badacza terroryzmu Petera R. Neumana z King's College w Londynie ISPK jest "przypuszczalnie jedynym odłamem IS, który byłby obecnie zdolny przeprowadzić na Zachodzie duży, skoordynowany atak".

Zwalczanie terroru podlega kompetencjom poszczególnych państw członkowskich UE. Istnieje jednak szereg gremiów służących do wymiany informacji i koordynacji czynności dochodzeniowych.

W 2022 roku w doszło do 16 zamachów w siedmiu krajach członkowskich UE. Zdecydowaną większość, czyli 12, zanotowano we Włoszech, ale we wszystkich przypadkach miały ono tło skrajnie lewicowe lub anarchistyczne.