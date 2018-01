Państwa zachodnie mogą uznać Krym. "Agresja doprowadzi do globalnego konfliktu"

Georgij Muradow, wicepremier krymskiego rządu sądzi, że w interesie państw zachodnich jest uznanie Krymu za terytorium rosyjskie. - Nie sądzę, aby zdecydowano się na zaatakowanie Rosji - powiedział.

Stały przedstawiciel republiki przy prezydencie Rosji informuje, że kluczowe w tej sprawie ma być zaangażowanie Ukrainy. Przy tym nie chce tracić czasu, aby nie dopuścić do "przeprogramowania" świadomości społecznej na Ukrainie - informują RIA Novosti.

- Krym nie potrzebuje specjalnego uznania międzynarodowego, gdyż nie jest niezależnym państwem - stwierdził Muradow. - Chodzi o to, czy nasi oponenci, są gotowi do podjęcia aktywnych działań przeciwko suwerenności i integralności terytorialnej Rosji, w której skład wszedł Krym - dodał.

Polityk podkreślił, że Rosja jest atakowana, podobnie jak to miało miejsce w przypadku rozpadu ZSRR. - Zachód coraz bardziej sobie uświadamia, że agresja przeciwko naszemu państwu doprowadzi go do globalnego konfliktu i samobójstwa - zakończył.