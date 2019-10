Pańska skórka. Przepis krok po kroku. Czym jest przysmak z dnia Wszystkich Świętych?

Pańska skórka to tradycyjny smakołyk, sprzedawany przy cmentarzach w Warszawie w Święto Wszystkich Świętych. Jej receptura nie zmieniła się od 150 lat. Dowiedz się, jak zrobić pańską skórkę.

Pańska skórka – przepis

Pańska skórka to bardzo słodki, prostokątny, różowo-biały domowej roboty cukierek. Dziś spotkać go możemy głównie na straganach w Warszawie w Dniu Wszystkich Świętych i Zaduszki. Kiedyś była do kupienia w aptekach, jako cukierek dla dzieci, które bolało gardło.

Do garnka wsyp cukier, dodaj miód i wodę. Wymieszaj i gotuj, aż masa będzie twarda. Ubij pianę z białek. Dodaj do niej miksturę z garnka, nie przestając ubijać. Mieszaj, aż powstała masa zgęstnieje. Przełóż ją do formy wyłożonej papierem do pieczenia – ale tylko jej połowę. Resztę wymieszaj z sokiem malinowym (lub jego odpowiednikiem) i również przełóż do formy. Włóż produkt do formy, a potem do lodówki na całą noc.