Panika w Doncaster. Myślała, że z nieba atakuje Hamas

- Mogę tylko przeprosić kobietę, rozumiem, że w tej chwili to wszystko, co jest w wiadomościach, powoduje wiele strachu, który zakorzenia się w ludziach - dodał Sanchez. - Nigdy nie chcieliśmy nikogo skrzywdzić. Chcemy tylko zapewnić wszystkich, że robimy to, co kochamy. Całkowicie rozumiem obawy, które niektórzy ludzie mają w tej chwili, ale po prostu nie chcemy zyskać złej reputacji i chcemy zapewnić ludzi, że po prostu kochamy latać i być w powietrzu. Staramy się po prostu cieszyć sportem i przepraszamy wszystkich, których zdenerwowaliśmy.