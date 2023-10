Zaginięcie Madeleine McCann. Wypłynęła informacja, że policja się pokajała

Podczas przeprosin portugalscy policjanci wyjaśnili także ojcu dziewczynki, na jakim etapie znajduje się śledztwo. Wraz z policją niemiecką dążą do tego, by zarzuty usłyszał 46-letni obywatel Niemiec Christian Brueckner. Już teraz odsiaduje on w swojej ojczyźnie karę więzienia za handel narkotykami oraz gwałt na 72-letniej kobiecie. Dodatkowo jest on oskarżony o trzy inne gwałty, napaść seksualną oraz napaść seksualną na dziecko. Nie przyznaje się jednak do zamordowania Madeleine.