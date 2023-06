Panika na luksusowym wycieczkowcu. Jest nagranie

Zgodnie z planem Independence of the Seas miał wypłynąć w rejs 16 czerwca z Port Canaveral na Florydzie w stronę Bahamów. Tuż przed rozpoczęciem podróży rozpętała się jednak potężna burza. Synoptyk lokalnej stacji Fox 35 wskazała, że wiatr osiągał wówczas prędkość nawet do 96 km na godzinę.