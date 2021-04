"Pan zostawi telefon". Przepis obrotnego 30-latka na upolowanie wolnej dawki

- Nawet nie miałem wystawionego skierowania. Nie zadeklarowałem też w rządowym serwisie chęci szczepienia na COVID-19. Mimo to udało mi się zaszczepić - relacjonuje Marek, 30-latek z Poznania.

- Poszedłem do punktu blisko domu, pytając, czy nie mają wolnych dawek. Początkowo zaprzeczali. Ostatecznie pani poleciła mi, abym zostawił swoje dane i numer telefonu - opowiada dalej. - Myślałem, że to na odczepnego. A tu niespodzianka. Oddzwonili już następnego dnia. Już jestem po szczepieniu. Nie wiem nawet, kto wystawił mi skierowanie - dodaje zadowolony.

Szczepienia idą na żywioł. Polowanie na wolną dawkę

Skutkiem burzy w sprawie szczepień poza kolejnością w Rzeszowie są grupy pacjentów, którzy wieczorami wystają pod punktami szczepień. Liczą na to, że na koniec dnia zostaną wolne dawki. To okazja, żeby wskoczyć na miejsce kogoś, kto nie przyszedł po szczepienie.

Tłumaczy, że na 1100-1500 wykonanych dziennie szczepień zostaje ich najwyżej kilka niewykorzystanych dawek. Dwie godziny przed zamknięciem pracownicy punku dzwonią do kolejnych osób z listy oczekujących. - Nie mieliśmy problemu, żeby wydzwonić pacjenta z właściwej grupy. Osoba bez skierowania nie otrzyma szczepienia. Nie wierzę w takie relacje - podkreśla Szewczak.

- Niemożliwe jest, aby osoba z ulicy otrzymała szczepienie. Nie zdarzają się nam wolne szczepionki, bo sami rozmrażamy i przygotowujemy dawki. To jest dokładnie planowane. W razie czego mamy w bazie danych kilkuset pacjentów przychodni MSWiA, którzy czekają na przyspieszenie swojego terminu - tłumaczy Sołtys.

Zapisy szczepień na zeszyt. "Niczego nie gwarantuję"

Sprawdziliśmy jednak, że wystarczy kilkanaście telefonów, aby znaleźć punkt, który prowadzi "zapisy szczepień na zeszyt". To zazwyczaj mniejsze przychodnie, gdzie szczepi się po kilkadziesiąt osób dziennie.

- Można zostawić kontakt i w razie czego oddzwonimy. Wolna dawka to zbieg okoliczności, niczego nie gwarantuję - mówi pracownica punktu szczepień w dzielnicy Ochota w Warszawie.

Do kontaktów z zeszytu pracownicy punktu sięgają w sytuacji awaryjnej, gdy zapisani pacjenci nie przychodzą na zaplanowane szczepienia. - To nie strach przez AstraZeneką, ale infekcja, czy podejrzenie zakażenia koronawirusem. Przygotowaną rano dawkę możemy przechowywać 6 godzin. Wiele osób prosi o te szczepienia, a skoro tak, to działamy, aby się nic nie zmarnowało - tłumaczy.