"Palce diabła" w bieszczadzkich lasach

Okratek australijski, jak sama nazwa wskazuje, rośnie przede wszystkim w Australii, ale można go spotkać także w Nowej Zelandii lub Tasmanii. Do Europy trafił prawdopodobnie za pośrednictwem ziemi i roślin sprowadzanych do ogrodów botanicznych. W Polsce jest to nadal rzadko spotykany gatunek. Jednakże ostatnie lata z wysokimi temperaturami mogą przyczynić się do zwiększenia jego występowania na naszym terenie.