Pakt z PiS-em. Bielan: Wynegocjowaliśmy umowę

Pytany o liczbę stanowisk w rządzie dla członków Partii Republikańskiej, Adam Bielan nie chciał zdradzać szczegółów. - Powołania do rządu to jest domena pana prezydenta i pana premiera. Choćby ze względu na szacunek do głowy państwa; to pan prezydent będzie informować o powołaniach do rządu - podkreślił polityk.