Pako Lorente z kampanią "Pewni Ciebie"

W kampanii wykorzystano motyw metra. Nawiązano po pierwsze do zasięgu i łączenia lokalizacji, Metro łączy różne przystanki, a produkty marki dostępne są w wielu miejscach. Sama firma utrzymuje też silne relacje ze swoimi klientami angażując ich do tworzenia świata marki. Po drugie nawiązano do wygody i funkcjonalności tego środka transportu. Tak jak metro oferuje łatwość podróżowania, marka zapewnia wygodę w korzystaniu z oferty i lekkość w tworzeniu codziennych stylizacji. Ponadto metro daje pewność swoim użytkownikom, tak jak marka jest pewna swoich klientów.