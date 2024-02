"Padła taka propozycja". Tarczyński zdradza plany PiS

- Analizy długo pokazywały, że EKR może być trzecią siłą w PE, potem, że drugą. Gdyby dołączyła do nas grupa Tożsamość i Demokracja (Identity and Democracy, ID), to stalibyśmy się największą frakcją i bez nas żadna decyzja nie mogłaby być podjęta. Są na to duże szanse, taki jest plan - dodał Tarczyński.