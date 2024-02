Padł system e-PIT. Kiedy mija czas na rozliczenie?

Jak zauważa radio RMF FM, problemy ze stroną e-PIT powtarzają się co roku. - Co roku od 6 lat, kiedy to uruchomiono usługę rozliczania podatków przez internet, w pierwszych godzinach akcji rozliczania PIT-ów system się zawiesza, jest przeciążony od liczby logowań - zauważa Maciej Sztykiel.