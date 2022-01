Padł kolejny ponury rekord w USA. Milion zakażeń w ciągu doby

Omikron w USA. Będzie dodatkowa dawka szczepionki?

Wzrost liczby zakażeń to w dużej mierze efekt rozprzestrzeniania się wariantu Omikron, który wywołuje rekordowe fale także w innych krajach. W reakcji na nowy wariant Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) zatwierdziły we wtorek skrócenie przerwy między drugą i trzecią dawką szczepionki Covid-19 z sześciu do pięciu miesięcy. Badania m.in. z Izraela wykazały, że dodatkowa dawka skutecznie zwiększa ochronę przed Omikronem, dotąd najbardziej odpornym na szczepionki wariantem koronawirusa.