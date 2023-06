Horror w oborze. Padło 19 sztuk bydła

38-latek tłumaczył policjantom, że wszystkie sztuki, które znajdowały się w oborze, padły w kwietniu w ciągu dwóch tygodni. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu, gdzie usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzętami. Grozi mu za to kara do 3 lat pozbawienia wolności.