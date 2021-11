Pacjentka w ciężkim stanie. Leczyła COVID-19 iwermektyną

Taką samą opinię wydała już wcześniej Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Podobnie wypowiedziały się też krajowe instytucje w różnych krajach, na przykład austriacki Urząd Federalny do spraw Bezpieczeństwa w Służbie Zdrowia (BASG), niemiecki Instytut im. Roberta Kocha (RKI), czy amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA). Natomiast wiceszefowa Instytutu Mikrobiologii na uniwersytecie w Insbrucku Sigrid Neuhauser w rozmowie z "Der Standard" wyjaśnia, że jest to bezspornie bardzo silny środek przeciwko pasożytom – robakom, roztoczom i wszom – ale nie wirusom: "Działa na klasyczne pasożyty, a nie na mikroorganizmy."