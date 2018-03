Pacjenci w karetkach nie dostają leków przeciwbólowych. Ma być lepiej

Pacjenci w karetkach cierpią z bólu. Spodziewano się, że jest źle, ale wyniki badania prowadzonego przez naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku zaskoczyły. 84 proc. pacjentów nie może liczyć na podanie odpowiednich leków przeciwbólowych. Tak wynika po sprawdzeniu 70 tys. kart wyjazdowych zespołów ratownictwa medycznego.

Ratownik medyczny z 15-letnim stażem przyznaje gazecie, że ratownicy niechętnie podają takie leki, bo mogą wywołać niepożądane działanie. A za to można być później pociągniętym do odpowiedzialności. Lekarze w karetkach też robią to niechętnie.