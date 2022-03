Owsjannikowa stanęła przed sądem. Może trafić do więzienia za wtargnięcie do studia z antywojennym plakatem

Owsjannikowa miała zostać zatrzymana tuż po proteście w studiu. We wtorek po raz pierwszy od czasu protestu zabrała głos. "Nie wiem, co się ze mną stanie w najbliższym czasie. Mój prawnik powiedział mi, że zgodnie z kodeksem karnym mogę być skazana na karę więzienia od 5 do 10 lat. Nie żałuję. Potrzebuję jednak twojego poparcia #StopTheWar" - napisała w mediach społecznościowych.