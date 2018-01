Owsiak już 20 lat temu opowiadał o finansach WOŚP. "Wiadomości" przypomną?

W 1998 r. Jerzy Owsiak udzielił wywiadu, w którym przyznał, na co wydaje datki z finału WOŚP. Dla jego przeciwników słowa sprzed 20 lat powinny być powodem do wstydu.

Jak to on, zupełnie na luzie. – Z tego, co zbierze [Orkiestra – red.] 5 proc. możemy na tzw. naszą działalność, pensje itd.– powiedział. – Wszystko razem nie przekracza 7 proc., łącznie z takimi wydatkami jak zakup mieszkania na fundację w pewnym momencie czy organizacja Przystanku Woodstock. Gdybyśmy tego nie robili, jesteśmy poniżej 5 proc. spokojnie ze wszystkim – dodał. Czy jest się więc, czego "czepiać"?