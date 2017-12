Owce i kozy zamieszkały nad Wisłą. Przed nimi nietypowe zadanie

Ten widok zaskoczył mieszkańców stolicy. W centrum miasta, na wyspie przy moście Gdańskim, pojawiło się stado owiec i kóz. Urzędnicy stołecznego ratusza tłumaczą, że to sposób na przygotowanie terenu pod miejsca lęgowe dla ptaków.

Sztucznie utworzona wyspa, na której obecnie prowadzony jest wypas, powstała w 2015 roku ramach projektu LIFE+ WislaWarszawska.pl. - Mamy nadzieję, że wypasane owce oraz kozy pomogą w realizacji tego zadania i realnie przyczynia się do uzyskania sukcesu lęgowego na tym obszarze - mówi Iwona Zwolińska, kierownik Projektu Life+ i dodaje: - Należy przy tym pamiętać, że to właśnie na warszawskim odcinku międzywala Wisły bytują gatunki rzadkie w skali europejskiej, jak na przykład rybitwa białoczelna. To m.in. z myślą o nich w ramach projektu utworzyliśmy sztuczne wyspy, stałe i pływające, na których ptaki mogą stosunkowo bezpiecznie przystępować do lęgów.