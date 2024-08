Otworzył "fałszywą Żabkę". Sieć reaguje

Żabka odpowiada na zarzuty

Twórca zwrócił się ze swoim apelem do innych influencerów, tiktokerów czy youtuberów. Gazeta "Fakt" zwróciła się w związku z tym o komentarz do samej Żabki. Biuro prasowe sieci przekazało gazecie, że "hot dog z Żabki stał się już elementem popkultury - dbają o jego jakość." "Doceniamy każde krytyczne spojrzenie na nasze działania, bo to pozwala nam nieustannie doskonalić naszą ofertę" - przekazano w oświadczeniu.