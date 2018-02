Oto okładki poniedziałkowych magazynów. Jedno jest pewne: to nie będzie spokojny tydzień

Jutro w kioskach ukażą się najnowsze tygodniki opinii. Głównym tematem każdej z gazet jest ostry konflikt Polski z Izraelem, który dotyczy nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.

Okładka tygodnika Wprost także nawiązuje do polsko-izraelskiego konfliktu. "Nowe polsko-amerykańskie otwarcie i zbliżający się Polsko-Amerykański Szczyt Przywództwa (PALS) w Miami to wiodące tematy najnowszego wydania" - czytamy na stronie gazety. Prócz polityków, na okładce możemy zobaczyć Adama Małysza i Kamila Stocha, którzy mówią o zbliżających się igrzyskach Pjongczangu.

Okładka tygodnika Sieci, która wywołała największe emocje w mediach społecznościowych , przedstawia Benjamina Netanjahu oraz Jarosława Kaczyńskiego z łagodną, aczkolwiek zdecydowaną miną. Na drugim planie, Donald Trump, Angela Merkel i Władimir Putin. W przeciwieństwie do Trumpa, prezydent Rosji i kanclerz Niemiec trawieni są płomieniami, niczym diabelskie istoty. "Przebieg obecnego kryzysu ewidentnie wskazuje na to, że druga strona – czyli Izrael i potężne siły w żydowskiej diasporze – nie chce żadnego kompromisu. Bodaj jego pozoru. Odwrotnie – ich świadomie przyjętym celem jest maksymalne upokorzenie Polski" - czytamy w wiodącym artykule "Nie dać się zgnieść". Oprócz tego w tygodniku znajdziemy wywiad braci Karnowskich z ministrem obrony - Jackiem Czaputowiczem.

Z kolei okładka poniedziałkowego Do Rzeczy uderza ilustracją niemieckiego obozu Auschwitz i nawiązuje do wizerunku Adolfa Hitlera. Emocje budzi z jeszcze jednego powodu - padają zarzuty o plagiat z powodu podobieństwa grafiki na okładce do tej, która promowała kampanię #GermanDeathCamps.