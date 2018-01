Oto "efekt Macierewicza". Prawicowy internet pokazał, co myśli o rekonstrukcji rządu

Po dymisji Antoniego Macierewicza z największą falą negatywnych komentarzy spotkał się Andrzej Duda. Jego dotychczasowi sympatycy w mediach społecznościowych masowo "odpłynęli" w kierunku byłego już szefa MON.

Największy odpływ fanów na Twitterze można zaobserwować od wtorku, kiedy okazało się, że Antoni Macierewicz nie będzie dłużej ministrem obrony narodowej. Wśród komentatorów pojawiła się wówczas teoria, że dymisja szefa MON to wina prezydenta. Zgodnie z tą narracją Andrzej Duda wymusił na prezesie PiS odejście Macierewicza z rządu, co nie spodobało się szczególnie w środowisku związanym z Radiem Maryja. To odbiło się na popularności prezydenta w sieci.