Oszust wyciągnął 10 mln od leniwych Polaków. Trop wiedzie do Rosji

Ostrzegamy przed oszustwem, które pobija polski Internet. Nawet 70 tys. osób mogło dać się nabrać na cudownie szybką naukę języka angielskiego. Hasło reklamowe: "Nawet największy leń nauczy się języka obcego w 2 tygodnie".

Pan Michał jest budowlańcem, który dorabia na kontraktach w Niemczech. - Chciałem doszlifować angielski potrzebny do komunikacji w pracy. Za chwilę jadę na kolejną robotę. Tak szybki kurs był dla mnie wybawieniem z kłopotów - opowiada jak dał się złapać w pułapkę. Na Facebooku natrafił na ogłoszenie o nauce języków bez wysiłku dzięki multimedialnym fiszkom. Oferowała je platforma Ling Intelligence oraz Michał Wójcik, rzekomy właściciel szkoły nauki języków, który sprowadził na polski rynek "przełomową metodę nauki", opracowaną przez Harolda Williamsa.

Oferta już na pierwszy rzut wygląda bzdurę wyssaną z palca. Wabikiem dla naiwnych było gwarantowanie zwrotu pieniędzy w przypadku "braku satysfakcji", gdy nauka nie spełni oczekiwań. Pan Michał opowiada, że kiedy opłacił kurs za 137 zł, zalogował się do platformy, otrzymując pakiet... tysiąca angielskich słówek do nauki.

"Dog" i tysiąc słówek po angielsku

Wyświetlało się słowo na przykład "dog" wraz z ilustracją psa. Należało zaznaczyć "znam" lub "nie znam". Słówka oznaczane jako "nieznane" wracały do puli przypominanych fiszek. Zasób słów miał odpowiadać tysiącu najczęściej używanych zwrotów w komunikacji językowej. Jak reklamowano, wystarczyło dwa razy dziennie przeglądać zestaw fiszek, a mózg bez wysiłku uczył się języka. Zasady gramatyki zostały spisane na jednej stronie tekstu.

- Taka nauka to kompletny nonsens - mówi rozczarowany rozmówca, który natychmiast zażądał zwrotu pieniędzy. Pod numerem kontaktowym platformy poinstruowano go, że powinien napisać w tej sprawie maila. Napisał, po czym otrzymał odpowiedź: "Jeśli rozpoczął Pan korzystanie z platformy, to na podstawie art. 38 ust. 13 ustawy o prawach konsumenta nie mamy możliwości dokonania zwrotu środków" .