"Będziemy protestować". Kaczyński wskazał termin

"Wszystko, co dzisiaj obserwujemy, w kontekście działania upolitycznionych służb państwowych, w tym prokuratury to kolejna, zaplanowana polityczno-medialna akcja mająca na celu odwrócić uwagę od przestępstw i nadużyć koalicji 13 grudnia" - pisze Kaczyński, odwołując się do daty, która, według niego, symbolizuje moment, kiedy obecna władza zaczęła niszczyć państwo prawa.