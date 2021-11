Oświadczenie białoruskiego MON. "Nieadekwatna reakcja polskich władz"

"Wobec niechęci polskiego dowództwa wojskowego do dialogu, odrzucenia naszych kroków zmierzających do rozwiązania problemów w ramach norm międzynarodowych, a także bezpodstawnych oskarżeń pod adresem sił zbrojnych i całej Republiki Białorusi, białoruska armia jest zmuszona do podjęcia adekwatnych środków reakcji zarówno samodzielnie, jak i w ramach istniejących porozumień z naszym strategicznym sojusznikiem" - czytamy w oświadczeniu