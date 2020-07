Oświadczenia majątkowe ważnych polityków. Są po terminie, ale kar nie będzie

Jej przewodniczący Krzysztof Smoliński z PiS zapewnił w rozmowie z dziennikiem, że nie miało to związku z funkcjami pełnionymi przez polityków. - Absolutnie żadnego - dodał. I podkreślił, że w przeszłości komisja zachowywała się podobnie w stosunku do różnych osób.

"Ostateczny głos co do kary należy do Prezydium Sejmu, ale raczej nie zapadnie tam inne rozstrzygnięcie" - przewiduje "Rzeczpospolita". Zdaniem dyrektora programowego fundacji ePaństwo Krzysztofa Izdebskiego jest to "kolejny dowód uzasadniający tezę, że oświadczenia majątkowe w Sejmie są traktowane po macoszemu".