Oświadczenia majątkowe senatorów. Jedna pozycja w dokumencie Michała Kamińskiego zaskakuje

Senatorowie złożyli swoje oświadczenia majątkowe. Jedna z pozycji umieszczonych w deklaracji przez Michała Kamińskiego może budzić emocje. Kilka lat temu zegarek wart 37 tys. zł przysporzył politykowi problemów.

Kamiński zaciągnął kredyt na całą wartość domu i spłaca to zobowiązanie od 2009 roku. Polityk posiada również nissana quashquaia z 2012 roku. Jako poseł w 2018 r. polityk zarobił łącznie ponad 200 tys. zł.

Zegarki Michała Kamińskiego

To jednak zegarki są pozycją oświadczenia majątkowego, która budzi największe emocje. Polityk wykazał, że posiada trzy o wartości ok. 10 tys. zł oraz zegarek marki Paul Picot za 37 tys. zł. To właśnie w sprawie tego ostatniego w 2015 roku CBA wszczęło postępowanie sprawdzające. Następnie sprawą zajęła się prokuratura, jednak nie dopatrzono się znamion przestępstwa i sprawę w końcu umorzono.