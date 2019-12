Janusz Korwin-Mikke milionerem. Nieruchomości robią wrażenie

Według najnowszego oświadczenia majątkowego Janusz Korwin-Mikke posiada nieruchomości warte 10 milionów złotych. W europarlamencie był najbogatszym polskim europosłem, na Wiejskiej może być również w czołówce najbardziej majętnych parlamentarzystów.

Przypomnijmy, Korwin-Mikke przez 4 lata był europosłem. Zrezygnował z zasiadania w Parlamencie Europejskim na początku 2018 roku i wrócił do krajowej polityki.

Dodatkowo posiada dom o powierzchni 250 mkw. warty 1 mln zł. Ma 30 tys. zł oszczędności i 7 tys. euro. Jako publicysta zarobił 50 tys. zł, a w jego garażu stoi Fiat Punto z 2007 roku warty ok 3 tys. zł.

W porównaniu do Parlamentu Europejskiego zmieniła się jego pensja. W Sejmie zarobi ok. 10 tys. zł brutto. W Brukseli dostawał ok. 35 - 40 tys. zł miesięcznie.