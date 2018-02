Osunęło się wyrobisko z wywrotką. Nie żyje kierowca ciężarówki

W Kobylicach (woj. opolskie) doszło do osunięcia się wyrobiska. Pracownik wywrotki wpadł do wody i nie zdążył się uratować.

Do wypadku doszło w piątek. Kierowca ciężarówki chciał wsypać ziemię do wyrobiska. Niespodziewanie doszło do osunięcia gruntu i 30-tonowy pojazd zsunął się do wody - informuje portal nto.pl.