Ostrzeżenia IMGW. Uwaga na burze i intensywne deszcze

Ostrzeżenia IMGW. Burze i ulewy

Dla południowych krańców Ziemi Lubuskiej, centralnej części Wielkopolski oraz dla całego Dolnego Śląska obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gwałtownymi burzami. Mogą im towarzyszyć ulewne deszcze, podczas których spaść może do 40 mm wody na metr kwadratowy, oraz porywisty wiatr, osiągający prędkość do 75 km/h. Alert dla województwa kujawsko-pomorskiego dotyczy zaś wyłącznie ulewnych deszczy. Na tych terenach synoptycy przewidują opady do 35 mm na metr kwadratowy.