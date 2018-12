Ostrzeżenia IMGW – ślisko na drogach w południowej Polsce

IMGW ostrzega przed oblodzeniem w czterech województwach. Najtrudniejsza sytuacja na drodze będzie panowała w województwach: podkarpackim, małopolskim, śląskim i świętokrzyskim.

Ostrzeżenie IMGW – oblodzenie na południu kraju

IMGW przestrzega mieszkańców czterech województw. Zagrożenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem w całości wprowadzono dla województwa małopolskiego i podkarpackiego. We wtorek temperatura powietrza będzie tam wahała się od -2 st. C do 0 st. C, co może doprowadzać do zamarzania wilgotnych powierzchni dróg oraz chodników.