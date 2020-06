Ostrzeżenia IMGW dla 10 województw. Dziś burze i grad

Ostrzeżenia IMGW. Burze i grad na wschodzie i w centrum kraju

Burze i grad dziś pojawią się we wschodniej i centralnej części Polski. "W tak ciepłym i wilgotnym powietrzu aktywność burz utrzymuje się przez całą dobę. Podobnie będzie najbliższej nocy, kiedy strefa burz przemieści się nieco na zachód Polski. Burzom towarzyszyć będą silne opady deszczu (wysokość opadów deszczu do 50 mm), wiatr do 90 km/h, miejscami spadnie też grad" - ostrzega IMGW.