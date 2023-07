Ostrzegają. Nowy groźny trend z TikToka

"#Boatjumping" to wyzwanie, które polega na tym, że poszukiwacze mocnych wrażeń skaczą do wody z płynącej z dużą prędkością łodzi. Challenge "dla odważnych" jest o tyle niebezpieczny, że w Alabamie, w południowo-wschodniej części USA, doprowadził już do śmierci czterech osób.