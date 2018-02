Ostry komentarz Marka Jakubiaka. Mówił o holokauście

- Pokażcie mi choć jednego Polaka uratowanego przez Żyda - powiedział Marek Jakubiak z Kukiz‘15. Jego zdaniem Polacy wycierpieli nie mniej niż Żydzi.

Poseł Kukiz‘15 na antenie Polskiego Radia 24 przekonywał, że w kontekście Polski trudno mówić o antysemityzmie, że jeżeli Żydzi mają Polakom coś do zarzucenia, to również Polacy mogli w pewnych momentach historii mieć żal do Żydów.