Ostrów Wielkopolski. Strażak-ochotnik był podpalaczem. Spowodował ogromne straty

Policjanci przez dłuższy czas nie mogli ustalić, kto jest winny tych podpaleń. W końcu, w efekcie działań operacyjnych, zatrzymali sprawcę, którym okazał się 27-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego. Należał on do miejscowej jednostki ochotniczej straży pożarnej. Podczas składania wyjaśnień na policji powiedział, że że podkładał ogień po to, by jego jednostka OSP była wzywana do gaszenie pożaru.