Ostrów Mazowiecka: Zderzenia drogowe na obwodnicy. Ogromny korek na S8

W Ostrowi Mazowieckiej, na drodze ekspresowej S8, doszło do zderzeń drogowych. Cały pas w kierunku Warszawy został zablokowany.

Ok. godziny 10:00, doszło do zderzenia trzech pojazdów na obwodnicy miasta, na pasie w kierunku Warszawy . Na miejscu pojawili się funkcjonariusze z wydziału ruchu drogowego.

„Gdy funkcjonariusz pracował na miejscu kolizji, to za jego plecami doszło do kolejnego zdarzenia drogowego. Ciężarówka volvo z naczepą uderzyła w scanię z naczepą, która to następnie wjechała w tył policyjnego radiowozu” - mówi sierżant sztabowa Marzena Laczkowska, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej.