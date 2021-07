Ostrów Mazowiecka. Gwałt w piwnicy. 17-latek w areszcie

Z relacji pokrzywdzonej wynika, że zatrzymany 17-latek, używając przemocy fizycznej zaciągnął ją do piwnicy bloku i tam "przycisnął ciężarem własnego ciała do podłoża, uniemożliwił oswobodzenie i ucieczkę, a następnie doprowadził pokrzywdzoną do odbycia stosunku płciowego".