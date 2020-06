Ostrołęka. Protest Greenpeace przeciwko budowie elektrowni

Greenpeace. Protest w Ostrołęce

- W dobie kryzysu klimatycznego budowa elektrowni na paliwa kopalne - zarówno węgiel, jak i gaz ziemny - to absurd. Takim absurdem jest Ostrołęka C. Wielu skutków zmiany klimatu nie da się już uniknąć, ale wciąż można zatrzymać katastrofę. Wiadomo jak to zrobić i są do tego narzędzia, takie jak rozwój energetyki wiatrowej i słonecznej, ograniczenie zużycia energii i bardziej efektywne zarządzanie nią - powiedział Paweł Szypulski, dyrektor Greenpeace Polska.