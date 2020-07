Ostrołęka. Dramat na roli. 28-latek stracił rękę

Do zdarzenia doszło podczas prac rolnych pod Ostrołęką. Ze wstępnych informacji wynika, że powodem dramatu jest zepsuta maszyna do belowania siana.

Ostrołęka. Tragedia na roli

"Według wstępnych ustaleń do zdarzenia doszło podczas belowania siana. W pewnym momencie 28-letni mieszkaniec naszego powiatu włożył rękę do pracującej belarki, która uległa awarii" - informuje Komenda Miejska Policji w Ostrołęce.

Ostrołęka. Tragedia na roli. 28-latek stracił rękę

Służby ratunkowe zawiozły mężczyznę do szpitala w Ostrołęce. Niestety obrażenia 28-latka były tak poważne, że konieczna była amputacja ręki.

Ostrołęka. Tragedia na roli. Policja apeluje

Komenda Miejska Policji w Ostrołęce przypomina, że prace związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, to czas kiedy najczęściej dochodzi do wypadków podczas prac polowych. "Ich przyczyną zwykle jest nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa związanego zarówno z przygotowaniem maszyn do pracy, jak również samej obsługi urządzeń rolniczych i pośpiech, bądź wykonywanie prac pod wpływem alkoholu" - tłumaczą funkcjonariusze.