Ostre starcie między Kosiniakiem-Kamyszem i Niedzielskim. Poszło o leczenie dzieci z SMA

Szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się we wtorek z rodzicami 27 dzieci cierpiących na SMA, które zostały wykluczone z terapii genowej refundowanej przez państwo. Z zaproszenia na to spotkanie nie skorzystał minister zdrowia Adam Niedzielski. We wpisie na Twitterze nazwał Kosiniaka-Kamysza "cynikiem, grającym na najniższych ludzkich odczuciach". Na odpowiedź szefa PSL nie musiał długo czekać.